[VIDEO] Munder aprovechó un regalo de Amor para adelantar a Cobresal ante Colo Colo
Un fallo del central albo permitió a los “mineros” pegar primero.
Colo Colo recibió un baldazo de agua fría en su crucial visita a Cobresal por la fecha 29, con la apertura de la cuenta de los "mineros" gracias a un gran error defensivo de la zaga capitalina.
Corría el minuto 12 cuando Emiliano Amor falló un pase a Fernando De Paul, dejando el balón suelto en el área. César Munder estuvo rápido para interceptar, sacarse al arquero en la carrera y anotar.
- Revisa el 1-0 "minero":
