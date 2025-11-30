[VIDEO] O'Higgins condenó a Unión Española al descenso y sigue en la pugna por el Chile 2

O'Higgins condenó a Unión Española este domingo luego de imponerse con un 2-4 en el Santa Laura que hizo descender al cuadro local en la penúltima fecha de la Liga de Primera.

Martín Sarrafiore, Maximiliano Romero, Juan Leiva y Francisco González anotaron para que los rancagüinos sigan en la pugna por el "Chile 2" de la Copa Libertadores.