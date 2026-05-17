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[VIDEOS] Vidal anotó un autogol y se repuso con un sensacional zurdazo contra Ñublense
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El "King" se redimió y encendió el Monumental .
El "King" se redimió y encendió el Monumental .
Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, anotó un autogol a favor de Ñublense en el segundo tiempo (50'), pero se recuperó y con toda su jerarquía, marcó un sensacional zurdazo para dejar el marcador 4-2 a favor del "Cacique" en el Estadio Monumental, por la fecha 12 de la Liga.
Vidal se perfiló fuera del área, y sin marca alguna, se acomodó para rematar de zurda (su pie menos hábil), y desató la locura de los hinchas en el Estadio Monumental.
Revisa el zurdazo de Vidal para Colo Colo ante Ñublense: