Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Barcelona venció a Real Oviedo y recuperó el liderato de la liga española

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto blaugrana se ubicó como líder a un punto por encima de Real Madrid.

Barcelona venció a Real Oviedo y recuperó el liderato de la liga española
Barcelona derrotó este domingo a Real Oviedo por 3-0 en el Spotify Camp Nou por la vigésimo primera jornada de la liga española.

Los goles del conjunto blaugrana llegaron en la segunda mitad. A los 52 minutos, el español Dani Olmo abrió la cuenta en el partido.

El brasileño Raphinha, anotó el segundo para los catalanes a los 57'. El cotejo lo liquidó, la joya de España, Lamine Yamal, a los 73 minutos, y selló la victoria culé.

Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick se mantienen en la cima de la tabla con 52 puntos a una sola unidad por encima de Real Madrid. Por su parte, Real Oviedo se hunde en la última posición con 13 puntos.

 

 

 

