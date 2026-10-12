Barristas de Levante y Sevilla protagonizaron batalla campal en cercanías del estadio

Un numeroso grupo de barristas "ultras" de Levante y de Sevilla participaron en una gran pelea en las inmediaciones del Ciutat de València, que este lunes albergará el duelo entre ambos elencos para cerrar la octava fecha de la liga española.

Según lo consignado por la agencia EFE, imágenes de À Punt Esports y videos en redes sociales, alrededor de 50 seguidores de Levante —en su mayoría encapuchados y vestidos de negro— marcharon en busca de los seguidores andaluces, provistos de palos para agredir.

Ambos grupos se encontraron en una de las calles adyacentes al recinto, lanzándose distintos objetos como sillas y botellas.

Según testigos, unos minutos después de la pelea acudieron al lugar de los hechos algunas furgonetas de la Policía Nacional, pero la trifulca ya se había disuelto tras la retirada de los fanáticos de Levante.