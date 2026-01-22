¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Athletic de Bilbao en La Liga?

Sevilla, con Gabriel Suazo y sin el lesionado Alexis Sánchez, recibirá este sábado a Athletic Club de Bilbao en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán", por la fecha 21 de La Liga.

El cuadro de los chilenos se encuentra en una peligrosa posición 14° en la tabla con 21 puntos y a tan solo dos unidades de la zona de descenso, con cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria.

El encuentro está pactado para las 14:30 horas (17:30 GMT) de este sábado 24 de enero y podrás seguirlo por televisión en la señal de DSports, mientras que en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.