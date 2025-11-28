Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.1°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver el derbi entre Sevilla de Alexis Sánchez y Real Betis de Manuel Pellegrini?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El clásico de Andalucía estará marcado por la presencia de los chilenos.

¿Cuándo y dónde ver el derbi entre Sevilla de Alexis Sánchez y Real Betis de Manuel Pellegrini?
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sevilla, con Alexis Sánchez, recibirá este domingo a Real Betis, equipo dirigido por Manuel Pellegrini, en una nueva edición del derbi andaluz, que se disputará en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán", correspondiente a la fecha 14 de La Liga.

El conjunto dirigido por Matías Almeyda viene de sufrir una dolorosa derrota contra Espanyol por 1-2. Alexis, quien reapareció el fin de semana pasado tras tres partidos ausente por lesión, apunta a la titularidad, mientras que Gabriel Suazo se perderá el derbi por una lesión en el sóleo.

Por su parte, Pellegrini firmó su renovación en el cuadro bético hasta el año 2027 y su equipo llega con confianza, tras vencer a Utretch a mediados de semana, por la quinta fecha de la UEFA Europa League.

El encuentro está pactado para las 12:15 horas (15:15 GMT) de este domingo 30de noviembre y podrás seguirlo por televisión en DSports, mientras que en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada