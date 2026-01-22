¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini ante Alavés en La Liga?

Real Betis, el equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, visitará a Deportivo Alavés este domingo en el Estadio de Mendizorroza, por la fecha 21 de La Liga.

El cuadro dirigido por el "Ingeniero" buscará se segundo triunfo consecutivo tras vencer a Villarreal en la fecha pasada, para acercarse al quinto lugar, que permite clasificar a la siguiente edición de la UEFA Europa League.

El encuentro está pactado para las 17:00 horas (20:00 GMT) de este domingo 25 de enero y podrás seguirlo por televisión en la señal de DSports, mientras que en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.