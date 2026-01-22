¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini ante Alavés en La Liga?
El cuadro del "Ingeniero" buscará su segundo triunfo consecutivo en el torneo español.
Real Betis, el equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, visitará a Deportivo Alavés este domingo en el Estadio de Mendizorroza, por la fecha 21 de La Liga.
El cuadro dirigido por el "Ingeniero" buscará se segundo triunfo consecutivo tras vencer a Villarreal en la fecha pasada, para acercarse al quinto lugar, que permite clasificar a la siguiente edición de la UEFA Europa League.
El encuentro está pactado para las 17:00 horas (20:00 GMT) de este domingo 25 de enero y podrás seguirlo por televisión en la señal de DSports, mientras que en streaming por DGO.
Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.