Futbolista sufrió paro cardiorrespiratorio tras fuerte patada de arquero rival
El atacante Jesús de Miguel debió recibir maniobras de reanimación sobre el césped.
El atacante Jesús de Miguel debió recibir maniobras de reanimación sobre el césped.
Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, quedó hospitalizado en estado grave tras sufrir un paro cardiorrespiratorio producto de un violento choque con el portero de FC Andorra, situación que obligó a suspender el compromiso correspondiente a la Segunda División de España.
El incidente se produjo en los descuentos del encuentro (90+7'), momento en que el atacante disputó un balón dividido por vía aérea y recibió el impacto en el torso del guardameta Jesús Owono en el círculo central.
Puedes revisar la fuerte infracción aquí.
Tras quedar inconsciente y recibir maniobras de reanimación sobre el terreno de juego, el deportista fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, recinto donde se mantiene estable dentro de su gravedad, según informó el club.