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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Futbolista sufrió paro cardiorrespiratorio tras fuerte patada de arquero rival

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante Jesús de Miguel debió recibir maniobras de reanimación sobre el césped.

Futbolista sufrió paro cardiorrespiratorio tras fuerte patada de arquero rival
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Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, quedó hospitalizado en estado grave tras sufrir un paro cardiorrespiratorio producto de un violento choque con el portero de FC Andorra, situación que obligó a suspender el compromiso correspondiente a la Segunda División de España.

El incidente se produjo en los descuentos del encuentro (90+7'), momento en que el atacante disputó un balón dividido por vía aérea y recibió el impacto en el torso del guardameta Jesús Owono en el círculo central.

Puedes revisar la fuerte infracción aquí.

Tras quedar inconsciente y recibir maniobras de reanimación sobre el terreno de juego, el deportista fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, recinto donde se mantiene estable dentro de su gravedad, según informó el club. 

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