Hermanos Williams declararán como investigados por estafa en la compra de un vehículo

Iñaki Williams y Nico Williams, delanteros de Athletic de Bilbao, fueron citados a declarar en calidad de investigados por un presunto delito de estafa y apropiación indebida. La diligencia responde a una querella interpuesta por una empresa de Navarra, que acusa a los futbolistas de intentar apropiarse de un vehículo de alta gama sin realizar el pago correspondiente.

La comparecencia ante el Juzgado de Instrucción de Aoiz se realizará por videoconferencia desde la sede de Athletic de Bilbao. La causa investiga hechos ocurridos a finales de 2024 e involucra, además de los internacionales por Ghana y España, a una tía de los jugadores y a un hombre que actuó como mediador en la operación.

Según el relato de la querella, el intermediario contactó al administrador de la empresa para comunicar el interés de los hermanos en adquirir el automóvil, el cual fue comprado en el extranjero y matriculado en España. Inicialmente, las partes entablaron conversaciones para realizar una permuta con otro auto propiedad de los futbolistas, generando un contexto de confianza entre los involucrados.

La supuesta maniobra fraudulenta

La acusación sostiene que, ante dificultades administrativas que impidieron el intercambio, los hermanos Williams decidieron realizar una "compraventa simulada". En esta operación, habrían puesto como titular del vehículo a una tía de ambos, quien resultó ser insolvente.

Esta acción, sumada al impago del móvil y a su no devolución, impidió al querellante recuperar el valor del bien. Para la parte acusadora, estos hechos constituyen un posible delito de estafa y apropiación indebida, situación que ahora se investiga en fase de instrucción en los tribunales de Pamplona.