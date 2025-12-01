La prensa española se deshizo en elogios a Pellegrini tras triunfo de Betis ante Sevilla

Una contundente presentación tuvo este domingo el Real Betis de Manuel Pellegrini ante su archirrival Sevilla imponiéndose por 0-2 en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán", con una actuación que fue alabada en España con varias loas para el entrenador nacional.

"Baño táctico a Almeyda (DT de Sevilla). Recién renovado, gana su primer derbi como visitante. Demostró que tiene a todos enchufados", indicó el Correo de Andalucía, además calificó al chileno con nota 10.

Estadio Deportivo, en tanto, reconoció que el estratego nacional "puso el once más lógico que podía, evitando experimentos con Pablo García por Antony y tirando de la carta de Deossa en vez de Altimira, aunque el catalán salió luego para equilibrar y hacer el gol de la sentencia. Cambios más o menos lógicos para refrescar el equipo".

Por su parte, El Desmarque apuntó al buen juego de los verdiblancos a pesar de sus importantes ausencias. "Sin Isco, Lo Celso, Amrabat y Antony, el Betis pierde muchísima calidad, pero aun así sigue siendo mucho mejor que un equipo tan malísimo como este Sevilla, que ha dado un paso más hacia su descomposición con uno de los derbis más lamentables que se le recuerdan", expresó.

Asimismo, en el portal señalaron que el elenco nervionense "aguantó bien la primera parte, pero en la segunda sucumbió ante un rival que, pocas veces, se había mostrado tan superior en Nervión. Solo Odysseas, Azpilicueta y Peque se salvaron en una actuación coral lamentable de los de blanco. Con lo que han visto sus hinchas en Nervión, y lo que tienen que sufrir ahora".

Marca destacó que el conjunto bético conquistó "un triunfo con un enorme valor anímico, pero que sirve además al conjunto heliopolitano para mantenerse firme en la quinta plaza de la clasificación, cerca de los puestos de Champions, y profundiza la caída en picado de su eterno rival, que acumula cinco derrotas en las seis últimas jornadas".