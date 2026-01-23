Pablo Galdames se sumó a la "legión" de chilenos en Europa

Pablo Galdames se transformó este viernes en el nuevo refuerzo de Burgos CF. El mediocampista chileno selló su vínculo con el cuadro que milita en la Segunda División de España, firmando un contrato que lo ligará a la institución hasta junio de 2027.

El club hispano anunció la llegada del jugador como el "primer fichaje del mercado invernal". El volante formado en Unión Española arribó tras rescindir su contrato con Independiente de Argentina, elenco donde disputó 33 encuentros y marcó 4 goles, tres de ellos en la Copa Sudamericana.

Esta transferencia marcó el regreso de Galdames al fútbol europeo. Previamente, el seleccionado nacional defendió las camisetas de Genoa y Cremonese en la Serie A de Italia, sumando un total de 32 partidos en el Calcio. También registró un paso por Vasco da Gama en Brasil.

En su comunicado oficial, Burgos CF valoró la experiencia del chileno: "Pablo Galdames, orgullo chileno para el BCF. También tiene trayectoria internacional con la Selección Chilena, con la que debutó con tan solo 20 años y disputó diferentes encuentros con La Roja, llegando a jugar 2 partidos en la Copa América 2021".