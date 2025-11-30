Pellegrini y el triunfo ante Sevilla: Los actos del final no empañan el gran partido que hicimos

Tras la victoria por 2-0 de Real Betis sobre Sevilla en el clásico, el director técnico, Manuel Pellegrini valoró el esfuerzo del equipo y destacó la importancia del triunfo para darle una alegría a los hinchas.

Respecto a los que significa la victoria, el chileno indicó: "Son tres puntos muy importantes porque le da una gran alegría al hincha del Betis, que lo merecía. Es la mejor forma de celebrar mi renovación".

"Los actos del final no empañan el gran partido que hemos hecho en todo. En cuanto al planteamiento, a la seguridad defensiva y al juego en ataque. Marcar dos goles en este estadio no es fácil y lo hicimos porque entendimos muy bien el partido. Creamos muchas ocasiones, pero nos cuesta hacer goles", declaró sobre el manejo del juego.

"Más allá de los jugadores que faltan hay un plantel, donde no hay equipo A y equipo B. Pablo Fornals está haciendo una gran temporada, juega donde juegue", añadió sobre el planteamiento del equipo.

Además, el DT sentenció que "Los incidentes son lamentables. El derbi es algo tremendo en Sevilla y esto lo mancha. Es una fea manera de terminar el derbi, la rivalidad debe ser sobre el césped".

Con este resultado, los dirigidos por Pellegrini escalaron al quinto lugar con 24 puntos y en su siguiente duelo por La Liga será contra Barcelona, el sábado 6 de diciembre a las 14:30 horas (17:30 GMT)