Prensa española apuntó a Alexis por "empeorar" el partido para Sevilla en la derrota ante Betis

La prensa española no tuvo piedad con el delantero nacional Alexis Sánchez, quien disputó casi media hora con el Sevilla en la derrota por 2-0 ante el Real Betis de Manuel Pellegrini por una nueva edición del clásico andaluz.

A pesar de la gran expectación que se había generado en las últimas semanas por la recuperación del chileno para decir presente en el derbi, el "Niño Maravilla" estuvo lejos de generar desequilibrio e incluso lo acusaron de "empeorar" al cuadro blanquirrojo.

Así lo expuso El Sevillista, que calificó tanto al tocopillano como a su compañero Isaac Romero con un lapidario cero. "Ambos ingresaron en el minuto 61, dando descanso a Batista Mendy y Alfon González. Los dos empeoraron el partido y por si fuera poco, Isaac vio la cartulina roja tras dar una patada a Valentín Gómez tras perder la pelota", detallaron.

El Desmarque, en tanto, lo calificó con un tres e indicó que el formado en Cobreloa "le puso muchas ganas tanto en las semanas previas como en el mismo encuentro, pero su influencia en el encuentro fue mínima".

Por su parte, El Pespunte subió su evaluación a un cuatro, argumentando que "no arriesgó en exceso, y apenas se notó su presencia en el campo. Se esperaba más de él en un partido como este".

Solo Estadio Deportivo fue mediamente condescendiente con el criollo. "Sorprendió que no fuera titular y jugó la última media hora, ya con el marcador en contra. El chileno jugó en la punta de ataque junto a Adams pero no tuvo ocasiones de gol, aunque siempre trabajo para el equipo", señalaron.