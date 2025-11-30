Real Madrid empató con Girona y cedió el liderato a Barcelona en La Liga de España
El cuadro merengue quedó segundo en la tabla, tras sufrir su tercera igualdad consecutiva.
El cuadro merengue quedó segundo en la tabla, tras sufrir su tercera igualdad consecutiva.
Real Madrid cedió el liderato a FC Barcelona en la fecha 14 de La Liga de España, tras cosechar este domingo un 1-1 ante Girona, su tercer empate consecutivo en el torneo.
El cuadro dirigido por Xabi Alonso comenzó perdiendo en el Municipal de Montilivi con gol de Azzedine Ounahi (45'), y logró igualarlo en la segunda parte con un penal de Kylian Mbappé (67').
El resultado dejó a los merengues con 33 puntos, a uno de Barcelona, que celebró su cuarta victoria al hilo tras vencer por 3-1 a Alavés este sábado.
En la próxima fecha, Real Madrid visitará a Athletic de Bilbao en San Mamés, mientras que Girona, que está 18° con 12 puntos, hará lo propio ante Elche.
Barcelona, en tanto, defenderá su liderato ante Atlético de Madrid.