Sergio Ramos dio un paso más y quedó muy cerca de ser el nuevo dueño de Sevilla FC

Sevilla Futbol Club, donde actualmente juegan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo quedó muy cerca de tener nuevo dueño luego de los nuevos acercamientos que realizó el zaguero español Sergio Ramos.

Esto, porque el reconocido futbolista llegó a un preacuerdo con los principales accionistas del club para negociar la compra del tradicional equipo andaluz.

Ramos, campeón del mundo con España en 2010, aún no ha anunciado su retiro como futbolista y jugó hasta diciembre en Monterrey, pero según trascendidos de la prensa española, la millonaria oferta es de unos 400 millones de euros, lo que convenció a las familias propietarias.

Ahora, según adelantó Radio Sevilla y de acuerdo a lo confirmado por Agencia EFE, Ramos y Sevilla abrirán un periodo de negociación exclusiva para analizar las cuentas.

El defensor andaluz se asoció para esta operación con el empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, un holding futbolístico de capital estadounidense al que ha estado vinculado profesionalmente el técnico español Antonio Cordón, actual director deportivo de Sevilla.