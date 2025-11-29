Sevilla de Alexis Sánchez quiere repuntar en La Liga en el derbi contra Betis de Manuel Pellegrini

El derbi andaluz se toma la atención este domingo, cuando Sevilla de Alexis Sánchez enfrente a Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, en el "Ramón Sánchez-Pizjuán" a las 12:15 horas (15:15 GMT), en un duelo caldeado por los incidentes previos entre grupos de hinchas, que dejaron 14 detenidos.

Los anfitriones llegan a este cruce entre inconsistencias al mando de Matías Almeyda y, actualmente, son décimos con 16 puntos. Incluso su última caída 2-1 en su visita ante Espanyol dejó marginado a Gabriel Suazo de este compromiso luego de una lesión en el sóleo, por lo que un recuperado "Maravilla" apunta a ser estandarte en el ataque.

Por su parte, Betis llega quinto con 21 puntos y fortalecido por una buena campaña en la UEFA Europa League, donde consiguió vencer 2-1 a Utrech tras dos empates consecutivos en el torneo español. Pese a que el "Ingeniero" no contará con jugadores clave como Antony, Bellerín, Lo Celso y Amrabat; aun así se proyecta como favorito en el encuentro.

En lo estadístico, Nervión ha sido un terreno favorable para Sevilla en los últimos años: siete triunfos en los últimos diez derbis disputados en el "Sánchez-Pizjuán", incluido el 1-0 de octubre de 2024 con gol de Dodi Lukebakio.

El arbitraje también será parte del foco. José Luis Munuera Montero, andaluz, dirigirá su primer derbi desde que se permitió que árbitros del mismo comité territorial pudieran estar presentes en equipos locales.

Todos los detalles estarán en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.