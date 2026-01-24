Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Sevilla de Sánchez y Suazo recibe a Athletic de Bilbao por la liga española
Este sábado, Sevilla FC, con Gabriel Suazo dentro de la lsita de citados y la ausencia de Alexis Sánchez por lesión, recibe a Athletic de Bilbao en el marco de la vigésimo primera jornada de la liga española.
0-1: 40' Robert Navarro (ATH)
1-1: 42 Peque (SEV)
2-1: 56' Akor Adams, de penal (SEV)