Sevilla de Sánchez y Suazo recibe a Athletic de Bilbao por la liga española

Este sábado, Sevilla FC, con Gabriel Suazo dentro de la lsita de citados y la ausencia de Alexis Sánchez por lesión, recibe a Athletic de Bilbao en el marco de la vigésimo primera jornada de la liga española.

Síguelo junto a Cooperativa.cl:

Sevilla 2-1 Athletic de Bilbao. Finalizado. Estadio "Ramón Sánchez -Pizjuán". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 40' Robert Navarro (ATH)

1-1: 42 Peque (SEV)

2-1: 56' Akor Adams, de penal (SEV)