Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.2°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla de Sánchez y Suazo recibe a Athletic de Bilbao por la liga española

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue el resultado junto a Cooperativa.cl.

Sevilla de Sánchez y Suazo recibe a Athletic de Bilbao por la liga española
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado, Sevilla FC, con Gabriel Suazo dentro de la lsita de citados y la ausencia de Alexis Sánchez por lesión, recibe a Athletic de Bilbao en el marco de la vigésimo primera jornada de la liga española.

Síguelo junto a Cooperativa.cl:

0-1: 40' Robert Navarro (ATH)

1-1: 42 Peque (SEV)

2-1: 56' Akor Adams, de penal (SEV)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada