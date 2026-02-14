Sevilla empató con Deportivo Alavés y sigue sin levantar cabeza en La Liga

Sevilla FC continúa a la baja y agudizó su mal momento en la liga española, tras un empate 1-1 de local ante Deportivo Alavés, que le valió al cuadro andaluz nuevas pifias en la jornada 24.

Los dueños de casa, con el seleccionado chileno Gabriel Suazo como titular, iniciaron lamentando la temprana expulsión de Juanlu Sánchez al minuto 16, luego de un pisotón que le valió la segunda tarjeta amarilla: Ya había sido amonestado a los dos minutos.

Pese a aquello, Sevilla se las arregló para abrir la cuenta al minuto 42 con gol de Djibril Sow.

Para lamento de los locales en el "Ramón Sánchez-Pizjuán", el rendimiento bajó y bajó, abriéndole la puerta a los forasteros para llegar al gol.

Toni Martínez empató a los 60' y Lucas Boyé lo daba vuelta para Alavés poco después, pero un fino fuera de juego detectado en larga revisión del VAR salvó a Sevilla, que dejó al chileno Alexis Sánchez en la banca.

En el cierre del partido se hizo sentir la necesidad de ambos equipos por alejarse del fondo. Matías Almeyda se descontroló ante el arbitraje de Iosu Galech Apezteguía y terminó expulsado.

Con este resultado, tanto Sevilla como Alavés quedaron con 26 puntos en los puestos 12 y 13 respectivamente, a solo cuatro unidades de una zona de descenso que abre Rayo Vallecano (22), cuadro con un partido pendiente y que aún debe jugar este fin de semana.