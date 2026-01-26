Técnico de Sevilla explicó por qué Suazo desplazó a joven promesa del equipo
Matías Almeyda explicó que el joven Gauna debe competir con un "jugador de selección".
Sevilla FC, de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, volvió a los triunfos en La Liga de España luego de cuatro partidos, racha que lo había dejado muy cerca de la zona de descenso.
El revitalizador triunfo 2-1 sobre el Athletic de Bilbao dejó en evidencia una decisión que generó debate en Sevilla: Matías Almeyda devolvió la titularidad al lateral chileno, desplazando al joven Joaquín Martínez Gauna, uno de los canteranos más prometedores del club.
El técnico explicó que la elección respondió tanto a razones físicas como al rendimiento previo: "Para ustedes Oso (Gauna) era el mejor, pero para mí es el equipo, no él. Soy de los que apoyan. Venía con cargas en el isquiotibial y no estamos para regalar nada. Ese es uno de los motivos, y otro es que Suazo estaba haciéndolo bien cuando salió del equipo".
Al mismo tiempo, Almeyda destacó la competencia interna y el futuro del canterano: "Oso sabe que tiene que competir con un jugador de selección, un poco de juventud con madurez. Ya sabía que iba a entrar 35 o 40 minutos... He hablado mucho con Oso. Es de los mejores, tiene un gran futuro", expresó.