Crystal Palace, con el chileno Darío Osorio entre sus filas, sumó otra caída que lo tiene en el fondo de la Premier League, esta vez con una derrota como local por 2-3 contra Hull City en el marco de la fecha 12.

El futbolista nacional inició como suplente, viendo desde la banca las anotaciones de Oliver McBurnie (38') y Sorba Thomas (48') a favor del conjunto forastero.

Osorio ingresó al minuto 72 en reemplazo de Dwight McNeil y trató de aportar a la delantera del Palace, pero Hull City puso el 0-3 con Regan Slater a los 80'.

Las "Aguilas" reaccionaron sobre el final, pero no les alcanzó: Jorgen Strand Larsen y Adam Wharton descontaron a los 90' y 90+5'.

De esta manera, Crystal Palace sigue colista con siete puntos, desaprovechando la gran oportunidad de trepar y acortar distancia tras las derrotas de Manchester United (8), Sunderland (9), Fulham (11) y Coventry City (12), además del empate de Ipswich Town (12).

El equipo del chileno tendrá que pasar la página rápido para desafiar a Chelsea este miércoles 2 de diciembre a las 16:30 horas de Chile (19:30 GMT) en Stamford Bridge.