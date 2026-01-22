Fin del ciclo en Old Trafford: Casemiro anunció su salida de Manchester United

El mediocampista brasileño Casemiro, anunció este jueves que dejará de ser jugador de Manchester United cuando finalice la temporada.

"Llevaré al United conmigo toda mi vida. No es momento para decir adiós, aún quedan muchos recuerdos que crear durante los siguientes cuatro meses. Tenemos que seguir luchando todos juntos, mi completa concentración, como siempre, está en darlo todo para que el club tenga éxito", comentó.

El ganador de cinco Champions League llegó a los "Diablos Rojos" en 2022 procedente de Real Madrid a cambio de 70 millones de euros. Desde entonces, disputó 146 partidos y ganó un título de FA Cup, bajo el mando de Erik Ten Hag.

El principal motivo que impidió la renovación con el cuadro inglés fue su alto sueldo, uno de los más caros del plantel.