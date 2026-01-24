Guillermo Maripán provocó penal en la aplastante caída de Torino ante Como en la Serie A

Torino, que tuvo al central chileno Guillermo Maripán ingresando desde el banco, sufrió una dura derrota en su visita al Estadio "Giuseppe Sinigaglia", ya que fue goleado 6-0 por Como en la fecha 22 de la Serie A.

De entrada, los locales marcaron el trámite tras los tantos del griego Anastasios Douvikas (8') y otro del croata Martin Baturina (16'). Posterior a esto, el nacional se vio obligado a ingresar ante la lesión de Ardian Ismajli (21') y todo se mantuvo parejo.

Sin embargo, la llegada del segundo tiempo fue un desastre para un Maripán que cometió un penal en los compaces iniciales. Lucas Da Cunha (59') convirtió y acto seguido vino el doblete de Douvikas (66') para estirar las diferencias.

Aunque Marco Baroni volvió a mover sus piezas, esto no cambió la tónica y el equipo dirigido por Cesc Fàbregas volvió a golpear a su oponente con las conquistas de Nicolas-Gerrit Kühn (70') y otra de Maxence Caqueret (76').

Tras este desastrozo resultado, Torino acumuló su cuarta derrota consecutiva y se estancó en el catorceavo lugar de la tabla con 23 puntos antes de recibir este próximo 1 de febrero a Lecce, club que busca salir de la zona de descenso.