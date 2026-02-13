Loyola anotó su primer gol en la Serie A en la caída de Pisa ante AC Milan

El futbolista chileno Felipe Loyola anotó su primer gol en la Serie A, tras marcar en la derrota por 1-2 de Pisa frente AC Milan en el Arena Garibaldi, por la fecha 24 del torneo italiano.

El exjugador de Independiente capturó un rebote dentro del área para definir de buena manera, anotando la igualdad transitoria para el conjunto "Torri" y festejando de forma eufórica (71').

Los goles para el cuadro "Rossoneri" fueron marcados por Ruben Loftus-Cheek (39') y Luka Modric (85'). Niclas Fulkrug desaprovechó un penal al minuto 56 y en los minutos finales Adrien Rabiot fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Con este resultado, el cuadro de chileno sigue muy complicado con el descenso, en el penúltimo puesto de la tabla con 15 puntos, mientras que AC Milan sigue como escolta de Inter con 53 unidades.

El siguiente partido de Pisa de Felipe Loyola será frente a Fiorentina el lunes 23 de febrero a las 14:30 horas (17:30 GMT).