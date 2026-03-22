Pisa de Felipe Loyola cayó goleado por Como y sigue colista de la Serie A

Felipe Loyola tuvo un amargo retorno a la titularidad de Pisa, pues sufrió una goleada de 5-0 a manos de Como 1907 y continúa sumido en el último puesto de la Serie A, que desarrolla su fecha 30.

La apertura de la cuenta llegó rápido, a los siete minutos de juego con la anotación de Assane Diao para castigar la débil defensa de Pisa. Poco antes, Loyola probó con un tiro desde fuera del área que se fue ancho.

Anastasios Douvikas (29') y Martin Baturina (48') aumentaron la diferencia, evidenciando la gran distancia entre ambos conjuntos.

Pisa nunca se encontró dentro de la cancha y Loyola fue reemplazado a los 65' por Calvin Stengs. Pese a los intentos y nivel individual del chileno, nada pudo hacer para un elenco sin fútbol como para revertir su compleja situación.

La "manita" de Como —que desplazó a Juventus de la zona de Champions League— se completó con las conquistas de Nicolás Paz (75') y Máximo Perrone (81').

De esta manera, Pisa es colista con 18 unidades a falta de ocho jornadas y está a nueve puntos de Cremonese, que iguala con Lecce pero está fuera de puestos de descenso por diferencia de gol.

Ahora Loyola tendrá que apuntar a los amistosos de La Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en la fecha FIFA, el viernes 27 de marzo (00:00 horas) y el lunes 30 (03:15).

Tras la ventana internacional, Pisa volverá al ruedo del "Calcio" el domingo 5 de abril a las 12:00 de nuestro país (16:00 GMT) para recibir al Torino de Guillermo Maripán.