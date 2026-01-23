Terremoto en el arbitraje italiano: Inhabilitan al presidente por graves presiones indebidas

El Tribunal Nacional de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) determinó inhabilitar por 13 meses a Antonio Zappi, presidente de Asociación Italiana de Arbitros (AIA). La sanción respondió a las presiones ejercidas por el dirigente para forzar la dimisión de dos designadores arbitrales de las categorías de ascenso y nombrar a sus propios candidatos.

El fallo explicó que Zappi actuó con el fin de favorecer el nombramiento de los exárbitros internacionales Daniele Orsato y Stefano Braschi como responsables de la Comisión de Arbitros Nacional de la Serie C y Serie D, respectivamente. Para lograr esto, el directivo "indujo a los árbitros Alessandro Pizzi y Maurizio Ciampi a presentar su dimisión", según detalló el documento oficial.

La resolución del tribunal fue contundente al señalar que el sancionado sabía que "no existía ninguna razón válida, ni desde el punto de vista conductual ni desde el punto de vista técnico", para que los funcionarios abandonaran sus cargos. Tras estas renuncias forzadas, Zappi concretó los nombramientos de Orsato y Braschi en los puestos que ocupan actualmente.

Apelación en curso

Antonio Zappi, quien asumió la presidencia de AIA el 14 de diciembre de 2024, anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Federal de Apelación de la FIGC para intentar revertir el castigo que lo aleja de sus funciones por más de un año.

El equipo legal del dirigente emitió un comunicado tras conocerse la sentencia: "En el pleno respeto por las decisiones de los órganos judiciales, el presidente, como hombre de principios, confía en el ordenamiento deportivo, que prevé tres grados de juicio y que la presunción de inocencia sigue siendo un principio fundamental".