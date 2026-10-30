[VIDEO] ¡Fíjate, fíjate, fíjate!: Mundialista mexicano causó furor al disfrazarse de "La Chilindrina"
El seleccionado mexicano Roberto "Piojo" Alvarado se robó todas las miradas en el entrenamiento de Chivas.
El seleccionado mexicano Roberto "Piojo" Alvarado se robó todas las miradas en el entrenamiento de Chivas.
Una divertida y festiva jornada se vivió en las instalaciones del club Chivas de Guadalajara, luego de que el plantel profesional dejara momentáneamente de lado la indumentaria de entrenamiento para sumarse con humor a las tradicionales celebraciones de Día de Muertos.
El complejo deportivo de Verde Valle se repletó de llamativas caracterizaciones inspiradas en series, películas y dibujos animados, pero hubo una en particular que se robó la atención de los hinchas y de las redes sociales: la del volante Roberto "Piojo" Alvarado.
El mediocampista ofensivo y habitual convocado a la selección mexicana desató carcajadas transversales al aparecer disfrazado de "La Chilindrina", el entrañable y recordado personaje de la icónica vecindad de "El Chavo del 8", creada por Roberto Gómez Bolaños.
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