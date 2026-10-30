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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana

[VIDEO] ¡Fíjate, fíjate, fíjate!: Mundialista mexicano causó furor al disfrazarse de "La Chilindrina"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El seleccionado mexicano Roberto "Piojo" Alvarado se robó todas las miradas en el entrenamiento de Chivas.

[VIDEO] ¡Fíjate, fíjate, fíjate!: Mundialista mexicano causó furor al disfrazarse de
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Una divertida y festiva jornada se vivió en las instalaciones del club Chivas de Guadalajara, luego de que el plantel profesional dejara momentáneamente de lado la indumentaria de entrenamiento para sumarse con humor a las tradicionales celebraciones de Día de Muertos.

El complejo deportivo de Verde Valle se repletó de llamativas caracterizaciones inspiradas en series, películas y dibujos animados, pero hubo una en particular que se robó la atención de los hinchas y de las redes sociales: la del volante Roberto "Piojo" Alvarado.

El mediocampista ofensivo y habitual convocado a la selección mexicana desató carcajadas transversales al aparecer disfrazado de "La Chilindrina", el entrañable y recordado personaje de la icónica vecindad de "El Chavo del 8", creada por Roberto Gómez Bolaños.

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