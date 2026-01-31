Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana
[VIDEO] Víctor Dávila notó un golazo para América ante Nexaca en la Liga MX
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero chileno remató con un zurdazo para el segundo de las Águilas.
El delantero chileno remató con un zurdazo para el segundo de las Águilas.
El delantero chileno Víctor Dávila anotó un golazo este sábado para el 2-0 parcial de América sobre Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la cuarta fecha del Torneo de Clausura de la Liga MX.
Revisa el gol de Dávila: