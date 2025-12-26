Felipe Gutiérrez protagoniza polémica en Perú por renuncia a Sport Boys

Toda una polémica está protagonizando el exmediocampista chileno Felipe Gutiérrez en Perú, quien fue anunciado esta semana como ayudante técnico de Jaime de la Pava en Sport Boys, equipo de la Primera División incaica.

Sin embargo, a tres días de su confirmación, el otrora chileno sorpresivamente decidió desvincularse del cuadro peruano, al igual que el preparador físico Emiliano Fleitas.

"Felipe Gutiérrez y Emiliano Fleitas, anunciados previamente como parte del comando técnico del primer equipo para la temporada 2026, han decidido dar por finalizado su vínculo con el club. Esta situación, propia de la dinámica del fútbol profesional, determina la desvinculación de ambos profesionales", informó el club a través de sus redes sociales.

La noticia dejó indignado a los hinchas del elenco del Rímac y lanzaron duras críticas contra el ex futbolista de Universidad Católica, Freitas y la dirigencia del club.

De acuerdo a versiones de prensa, Gutiérrez es opción para ser el técnico principal de Deportes La Serena, club donde ya en la reciente temporada fue ayudante.