Gobierno de Perú condenó violencia sexual tras denuncia contra futbolistas de Alianza Lima

El Gobierno de Perú condenó este jueves "de manera firme toda forma de violencia sexual" después de que tres jugadores de Alianza Lima fueran denunciados por abuso sexual en Argentina, por hechos que presuntamente sucedieron en Montevideo, y que ha provocado la suspensión de los futbolistas implicados.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) el Ejecutivo afirmó que como sociedad, estos hechos no deben ser tolerados ni normalizados bajo ninguna circunstancia.

"Ante la denuncia presentada en el extranjero por una mujer contra tres futbolistas peruanos, quienes han sido separados de su club deportivo, el MIMP expresa su expectativa de que las acciones judiciales correspondientes se desarrollen con celeridad y se garantice el acceso pleno a la justicia", indicó el Ministerio.

También exhortó a las instituciones deportivas a fortalecer sus acciones de prevención y a promover entornos seguros y libres de violencia, considerando la influencia que el deporte ejerce en niñas, niños y adolescentes.

Por último, el ministerio reafirmó su compromiso de acompañar, orientar y brindar atención especializada a las mujeres en situación de violencia, así como de impulsar acciones de sensibilización que promuevan una cultura de respeto, igualdad y protección de los derechos humanos.

Alianza Lima apartó del primer equipo a los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras haber sido denunciados por una mujer en Argentina de abuso sexual cometido presuntamente durante la reciente pretemporada que el club blanquiazul hizo en Montevideo.

De acuerdo a la información difundida en primicia por el noticiero "Otra mañana", la denunciante conocía previamente a Zambrano, exfutbolista de Boca Juniors, y supuestamente cenó con él y otra amiga en Montevideo, después fueron invitadas al hotel de concentración de Alianza Lima, donde presuntamente ocurrió la agresión junto a los otros dos jugadores.

La separación de Zambrano, Peña y Trauco se da en vísperas de que Alianza Lima celebre la "Noche Blanquiazul", la velada prevista el sábado en la que el equipo se presentará ante su hinchada para la temporada de 2026, y en la que jugará un partido amistoso con Inter Miami de Lionel Messi.

Los tres futbolistas involucrados en la denuncia han sido habituales en las convocatorias de la selección peruana durante los últimos años.