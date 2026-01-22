Prensa peruana: Paolo Guerero y Luis Advíncula fueron agredidos por barristas de Alianza

La prensa peruana informó que los jugadores de Alianza Lima Paolo Guerrero y Luis Advincula fueron agredidos por barristas que irrumpieron en el entrenamiento de este jueves en Matute, tras conocerse la denuncia por abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Así lo detalló Bolavip Perú, que señaló que después de conocerse la denuncia hecha por una joven de 22 años en Montevideo y que obligó al club peruano a marginar a los tres futbolistas, barristas irrumpieron violentamente y golpearon a referentes del plantel como Paolo Guerrero y Luis Advincula, recién incorporado y que sufrió el robo de sus zapatillas en medio del incidente.

También informaron que el directivo del elenco blanquiazul Franco Navarro Mandayo fue agredido en el recinto deportivo.

La facción de la barra de Alianza Lima "Comando SVR" sacó un comunicado: "Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han burlado de todo el país y como ustedes se la saben todas, deben de saber que sus acciones generan reacciones", detallaron".