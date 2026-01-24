Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga peruana
[VIDEOS] Paolo Guerrero anotó furioso doblete ante Inter Miami de Messi
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El experimentado atacante peruano exhibió su potencia goleadora.
El atacante peruano Paolo Guerrero se erige como la figura del amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami, equipo del argentino Lionel Messi, luego que anotó dos goles en el primer tiempo del duelo disputado en la capital incásica.
Revisa los goles del "Depredador":