Dani Alves alista su retorno al fútbol en Portugal

El defensor brasileño Dani Alves, de 42 años, está a un paso de concretar un movimiento que podría marcar el cierre de su carrera profesional dado que tras ser absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un juicio de violación, el exjugador de FC Barcelona, Juventus y Pumas está próximo a convertirse en máximo accionista y futbolista de SC São João de Ver, club de la Tercera División de Portugal.

De acuerdo con información de ESPN Brasil, Alves cuenta con el respaldo económico de un grupo inversor de su país.

Su intención es disputar el primer semestre de la próxima temporada y retirarse en la cancha, un deseo que quedó truncado en 2023 cuando vestía la camiseta de UNAM y fue acusado por una joven de 23 años.

El exlateral fue condenado inicialmente a cuatro años y medio de prisión por supuesta agresión sexual en un bar de Barcelona. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anuló la sentencia al considerar que el testimonio de la denunciante presentaba "insuficiencias probatorias"" y carecía de fiabilidad. Los jueces señalaron vacíos, contradicciones e imprecisiones en la valoración jurídica de los hechos, lo que llevó a la absolución del futbolista.

Alves había ingresado en prisión preventiva en enero de 2023 y permaneció detenido durante 14 meses. El 22 de febrero de 2024 fue condenado, pero el 25 de marzo de ese mismo año salió en libertad condicional tras pagar una fianza de un millón de euros. Finalmente, el tribunal resolvió a su favor, anulando las medidas cautelares y permitiéndole retomar su vida profesional.