Lionel Messi se consolidó como el jugador con más asistencias de la historia

Inter Miami avanzó a la final de la MLS tras coronarse campeón de la Conferencia Este y, además, Lionel Messi batió un récord con su pase de gol en el 5-1 sobre New York FC.

La "Pulga" habilitó a Mateo Silvetti para el 3-1 parcial al minuto 67, anotándose como el futbolista con más asistencias de la historia, con 405.

Gracias a su pase clave de este fin de semana, el trasandino superó el registro de 404 asistencias de otra leyenda: El húngero Ferenc Puskás.

Así, Messi es el máximo asistidor del fútbol, más allá de la controversia en la contabilización del récord, pues la cifra de Puskás se basa en estimaciones al no existir un historial detallado de su época en activo.

Como referencia de la discusión, la IFFHS le reconoce al húngaro 359 pases de gol y inicios de mes ya puso a Messi como el primero en alcanzar las 400 asistencias.

- El top 10 de máximos asistidores: