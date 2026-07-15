Messi irá por otro récord: Podrá igualar histórica marca de Cafú

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, igualará el domingo al brasileño Marcos Evangelista de Moraes 'Cafú' como los únicos jugadores en la historia que han disputado tres finales de la Copa del Mundo.

Messi, que perdió con la Albiceleste frente a Alemania la de Brasil 2014 y ganó en la tanda de penaltis a Francia en Catar 2022, jugará contra España la final en el Metlife, este domingo 19 de julio a las 15:00 horas , después de que Argentina remontara en Atlanta.

Cafú jugó su primera final en el Rose Bowl de Los Angeles, en 1994, al entrar en el primer tiempo en sustitución de Jorginho, que se lesionó, y fue titular indicutible en Francia 1998, donde perdió con los anfitriones y Corea-Japón 2002, en el que Brasil se impuso a Alemania por 2-0.

Otros cuatro jugadores llegaron a tres finales, pero no han jugado en todas.

Pelé, ganador de tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970), no jugó en Chile-62 por lesión, Ronaldo Nazario (1994, 98 y 2002), no jugó en la primera y los alemanes Pierre Littbarski y Lothar Matthaus (1982, 1986, 1990) tampoco llegaron a jugar las tres.