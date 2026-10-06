Messi: "Voy a extrañar defender los colores de Argentina"

Lionel Messi, leyenda del fútbol mundial, se despidió de la selección de Argentina tras ser figura en el triunfo ante Benín en Buenos Aires y expresó sus emociones ante las más de 85 mil personas en el Monumental de Buenos Aires, asegurando que será un "dolor muy grande" no volver a vestir la Albiceleste.

En el inicio de su discurso, Messi recordó a su fallecido padre Jorge, quien partió el pasado 8 de agosto, y manifestó su orgullo por defender a Argentina por más de 20 años.

"Nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, querer estar siempre. No venir será un dolor grande, me gustaría venir toda la vida, jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar", señaló.

También aseguró que "es el día más triste de mi carrera, le dio adiós a la selección y a todos ustedes".

"Voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos, siempre unidos", afirmó.

Messi también reflexionó sobre el pasado Mundial 2026 y aseguró que "no pasó nada raro como se dice".

"Lo dimos todo, en el partido con Inglaterra fue muy grande el desgaste para nosotros, a nivel de piernas, a nivel emocional y la realidad es que llegamos con lo justo (a la final). La peleamos, como lo hicimos siempre, estuvimos cerquita, no tengan dudo que todos los compañeros que tuve al lado dieron todo por esta camiseta", expresó.

Messi, además, tambien hizo un comentario sobre el futuro de la selección y pidió unidad y apoyo para el equipo cuando sean los "momentos duros", ya que indicó que "hay gente que quiere ver mala a la selección y no hay que darle el gusto".

Por último, tras su largo discurso, Messi bromeó: "Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo quiero decir que los quiero, los voy a extrañar, soy agradecido de Dios por ser argentino, orgulloso de ser argentino y cumplir el sueño con todos ustedes".