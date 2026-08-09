Futbolista de Lota Schwager recibió pena en libertad por fatal conducción en estado de ebriedad

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dictaminó una condena en libertad para el futbolista Byron Alexander Hermosilla Lagos, del club Lota Schwager, por el delito de de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte, que le costó la vida a Isabella Belmar el 28 de diciembre de 2023.

Hermosilla, declarado culpable el pasado 29 de julio como responsable del fatal volcamiento a exceso de velocidad en la Ruta 150 entre Tomé y Penco, recibió una pena de cuatro años de presidio bajo el beneficio de libertad vigilada intensiva.

El fallo unánime también dictó el pago de multa de 12 UTM ($859.788), prohibición perpetua para conducir y la obligación de someterse a un programa de prevención del consumo de alcohol y drogas.

Finalmente, el Tribunal ordenó el comiso del vehículo incautado en el procedimiento y que manejaba el condenado el día del accidente.

El abogado querellante, Nicolás Arismendi, señaló que el Tribunal dio por cumplido el año de presidio efectivo contemplado en la Ley Emilia debido a "los días de abono que él tuvo a través del arresto domiciliario total, y los plazos de prisión preventiva y arresto domiciliario parcial".

Por otro lado, Cristina Naranjo, madre de Isabella Belmar, cuestionó la decisión de la Justicia, especialmente respecto a la libertad vigilada de Hermosilla.

"Quedamos en nada y seguiremos como sociedad perdiendo seres queridos a manos de estos ebrios al volante. Por lo demás, me gustaría resaltar que una de las juezas se negó al abono del arresto domiciliario nocturno a la pena, y eso me deja algo de esperanza de que aún hay jueces que se la juegan por el espíritu de la ley", dijo.