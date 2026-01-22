Pellegrini tras caer ante PAOK: "Hubiera sido ideal clasificar dentro de los ocho primeros un partido antes"

Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, expresó su desazón por la inapelable derrota por 2-0 sufrida este jueves ante PAOK de Salónica, resultado que le impidió al elenco verdiblanco timbrar su boleto a los octavos de final de la UEFA Europa League.

En conferencia de prensa, el "Ingeniero" repasó lo sucedido en Grecia y reconoció que: "Fue un partido muy disputado. PAOK hizo un muy buen partido defensivamente, se cerró cerca de su área, no tuvo mucha llegada a nuestra portería, aunque tampoco nosotros estuvimos muy creativos. El gol les abrió el partido".

"Era muy importante la entrada de Gio (Lo Celso) porque teníamos el control, pero poca creación y llegada. Pero duró un minuto, una lesión muscular, más la salida de Aitor (Ruibal) nos hace hacer dos cambios más que no estaban dentro del contexto. Pero el fútbol es así. Primera derrota en Europa", sumó el chileno.

Asimismo, el DT del cuadro sevillano admitió que: "Hubiera sido lo ideal clasificar dentro de los ocho primeros un partido antes, pero tenemos que hacerlo ahora, tenemos la oportunidad en casa de sumar los tres puntos para clasificar entre los ocho primeros y ojalá hagamos un muy buen partido para lograrlo".

El estratego apuntó que tras la lesión del argentino Lo Celso que: "Seguimos buscando con alternativas en las dos bandas, pero creamos pocas ocasiones, como ellos. El gol marcó la diferencia, seguimos intentando empatar con el mismo fútbol, pero con poca creatividad, y no lo conseguimos".

Por último, cuando le consultaron por la posibilidad de sumar refuerzos en los próximos días, Pellegrini se mantuvo en el mismo discurso de las últimas semanas y señaló que "lo importante ahora es que los jugadores que tenemos deben ir al campo del Alavés a intentar sacar los tres puntos y luego ganar al Feyenoord para meternos en octavos de final. Veremos si lo conseguimos y qué se hace antes de final de mes en cuanto a eso".