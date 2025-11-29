Pellegrini y el derbi contra Sevilla: De visita siempre es hostil, debemos tener madurez

El chileno Manuel Pellegrini, DT de Real Betis, palpitó lo que será el derbi andaluz contra Sevilla este domingo 30 de noviembre, con énfasis en la preparación para buscar el triunfo en el campo de su archirrival.

"Sería importante ganar, y sabemos lo que es una victoria para la hinchada. Espero hacer un buen partido, no caer en provocaciones porque de visita siempre hay un ambiente hostil y tener la madurez para sacar el partido adelante", apuntó en conferencia de prensa.

"Deportivamente tratamos de superar a cualquier rival y en este encuentro hay una motivación extra que hay que controlar porque te la parte emocional te puede llevar a una derrota si no la sabes controlar", indicó.

Ante las ausencias de figuras como Isco Alarcón y Sofyan Ambrabat, el "Ingeniero" señaló que "nuestro plan de partido no cambia con las bajas. Tenemos una mecánica de juego que tratamos de practicar ante cualquier rival, con las variantes que requiera. Los que están son los que tienen que sacar los partidos adelante".

"Los derbis engrandecen la ciudad. Mientras mejores sean los jugadores que estén dentro del campo mejor es el espectáculo. Me gusta sacar siempre los tres puntos, pero con el respeto a un aficionado que viene a ver un espectáculo. Los dos equipos tienen planteles suficientes como para que el espectáculo no se resienta", añadió.

Pellegrini también tuvo palabras para los futbolistas chilenos de Sevilla FC: "Alexis y Suazo son buenos jugadores, con buena carrera en Chile y en Europa. Alexis ha jugado en algunos de los clubes más importantes del mundo y ojalá le vaya lo mejor posible".

Betis anunció la renovación hasta junio de 2027 del contrato que lo une al entrenador chileno, a quien le "quedan por cumplir muchos sueños en el Betis" y que espera que "se hagan realidad con trabajo" y con la filosofía de "partir de cero cada temporada, eso es lo que permite alargar la carrera".

"Han sido cinco años muy importantes y todavía me siento con la ambición de poder llegar todavía más arriba. Salimos a escalar en todas las competiciones, que son siempre difíciles. Siempre hay que aspirar a más, aunque no hay que confundir la ambición con la frustración", concluyó.

El derbi entre Sevilla y Betis se jugará a partir de las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT). Podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.