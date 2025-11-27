Pellegrini y La Roja: No he conversado con Milad, ni ha venido ninguna delegación
El DT descartó las comunicaciones que el mandamás de la ANFP había deslizado en Chile.
Manuel Pellegrini se refirió nuevamente a la posibilidad de dirigir a La Roja y negó recibir contactos de la Federación de Fútbol de Chile para un eventual arribo al seleccionado nacional, a diferencia de lo que había deslizado Pablo Milad.
"Ni he conversado con el presidente, ni ha venido ninguna delegación para acá. Lo he dicho muchas veces, estoy muy contento y comprometido con Betis aquí en España", dijo en la conferencia de prensa luego de vencer a Utrecht en la Europa League.
Pellegrini reiteró que "por otro lado, también he dicho que me gustaría terminar dirigiendo a una selección en un Mundial o Copa América".
Sin embargo, continuó diciendo: "Creo que en este momento no es trascendental mi situación. Hay que centrarnos ahora en el partido del día domingo; en el derbi".
Tal como mencionó el "Ingeniero", su foco y el de Betis es el derbi andaluz contra Sevilla, de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT).