Presidente de Betis tras renovar a Pellegrini: Se ha dado una unión fantástica

Se acabó la teleserie sobre el futuro de Manuel Pellegrini luego de que finalmente este viernes Real Betis de España oficializara la renovación de contrato del técnico chileno por una temporada más hasta junio de 2027.

Tras ello, el presidente del cuadro verdiblanco, Ángel Haro, manifestó toda su felicidad por la extensión del vínculo del "Ingeniero", considerando que se trata del entrenador más exitoso en la historia del club.

"Es positivo y no puede ser de otra forma, porque tenemos ya un tiempo estando con Manuel. Una estabilidad deportiva que hasta ahora era inédita en Betis, por tanto estamos satisfechos con su trabajo", expresó el timonel del conjunto sevillano.

"Dijimos en más de una ocasión cuando nos preguntaban, que cuando se diera la circunstancia o el momento apropiado pues se daría la renovación. Se ha dado y lo hemos materializado", añadió el directivo.

"Siempre hablamos de que esto es un trabajo en equipo: entrenador, cuerpo técnico, jugadores, club, que también aporta su trabajo. De alguna manera se ha producido una unión fantástica, queremos que esa unión siga prolongada en el tiempo", complementó.

Consignar que Pellegrini arribó a la banca del Betis en 2020 y ha realizado destacadas campañas con el elenco andaluz, con el cual ganó un histórico título de la Copa del Rey en 2022 y llegó a la final de la Conference League en 2025.