Inter Miami se reforzó con el mundialista paraguayo Matías Galarza

A través de sus canales oficiales Inter Miami anunció la llegada del volante paraguayo Matías Galarza como flamante refuerzo para lo que resta de la temporada 2026.

El jugador de 24 años aterrizó en el cuadro rosa desde River Plate, elenco dueño de su carta pero en el que no vio minutos desde su regreso post Mundial y un primer semestre en Atlanta United de la MLS.

La operación se realizó mediante un préstamo hasta diciembre, con una opción de compra que será obligatoria en caso de jugar cierto porcentaje de partidos.

Galarza viene de ser una de las figuras de Paraguay en la última Copa del Mundo, incluyendo un golazo a los 64 segundos frente a Turquía para el vital 1-0 de su selección por la fase de grupos. Su participación incluso lo puso en el radar de Juventus y otros clubes.

"El mediocampista se unirá al club una vez que reciba su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y su visa P-1", señaló Inter Miami.