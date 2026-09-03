Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago17.4°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

Inter Miami se reforzó con el mundialista paraguayo Matías Galarza

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante llegó mediante un préstamo desde River Plate.

Inter Miami se reforzó con el mundialista paraguayo Matías Galarza
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de sus canales oficiales Inter Miami anunció la llegada del volante paraguayo Matías Galarza como flamante refuerzo para lo que resta de la temporada 2026.

El jugador de 24 años aterrizó en el cuadro rosa desde River Plate, elenco dueño de su carta pero en el que no vio minutos desde su regreso post Mundial y un primer semestre en Atlanta United de la MLS.

La operación se realizó mediante un préstamo hasta diciembre, con una opción de compra que será obligatoria en caso de jugar cierto porcentaje de partidos.

Galarza viene de ser una de las figuras de Paraguay en la última Copa del Mundo, incluyendo un golazo a los 64 segundos frente a Turquía para el vital 1-0 de su selección por la fase de grupos. Su participación incluso lo puso en el radar de Juventus y otros clubes.

"El mediocampista se unirá al club una vez que reciba su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y su visa P-1", señaló Inter Miami.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada