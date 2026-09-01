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El cierre del libro de pases en las principales ligas de Europa dejó importantes movimientos de última hora, destacando el arribo de Gabriel Jesús a FC Barcelona, la incorporación del chileno Darío Osorio a Crystal Palace y el arribo del ariete Moise Kean al Como de Cesc Fabregas.
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