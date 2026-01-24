Destacado zaguero francés que ganó títulos en Manchester City jugará en la liga de Bolivia

En un traspaso atípico para el fútbol sudamericano y particularmente para el mercado boliviano, fue Oriente Petrolero el equipo que remeció todo tras anticipar la contratación del defensor francés Eliaquim Mangala.

Con 34 años, el futbolista con pasos por equipos como Manchester City y Valencia llegó como agente libre a Santa Cruz de la Sierra tras finalizar su vínculo con Estoril de Portugal a mediados del año pasado.

En el pasado, Mangala integró la nómina de la selección de Francia en el Mundial de Brasil 2014 bajo las órdenes de Didier Deschamps e incluso fue el propio elenco "citizen" el que desembolsó 40 millones de euros para traerlo desde Porto.

La llegada del exjugador asomó como la principal apuesta del club para mejorar el duodécimo puesto obtenido en el torneo pasado. Debido a que la institución no logró la clasificación a torneos de Conmebol para este año.