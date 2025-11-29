Presidente de Portugal recibió a la selección sub 17 que ganó el Mundial de Catar

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recibió en el Palacio de Belém a la selección sub 17 que se coronó campeona del mundo en Catar, y anunció que les concederá la Orden del Mérito, una de las principales condecoraciones civiles en el país.

"Serán los condecorados más jóvenes", dijo Rebelo de Sousa dirigiéndose a los jugadores durante la ceremonia.

Destacó que es importante que entiendan lo que su gesta significa para Portugal, "porque hay miles y miles de jóvenes que todos los días salen pronto de la escuela y van más tarde a casa para ir a jugar al fútbol".

Subrayó que a esos jóvenes les gustaría ganar un campeonato europeo o un mundial: "Tienen derecho a soñar y ustedes ayudan a miles de jóvenes a soñar, eso es bueno para Portugal, tener gente que practica deporte", remarcó el mandatario.

Tras el discurso de Rebelo de Sousa cantaron todos juntos el himno nacional a capela y se hicieron un selfi que fue tomado por el propio presidente con su teléfono celular.

Está previsto que el acto de entrega de la Orden del Mérito se lleve a cabo el 2 de enero.

Con un tanto de Anísio Cabral, una de las sensaciones del torneo, Portugal ganó a Austria (1-0) en la final del Mundial de Catar, celebrada hace dos días, y se proclamó campeona de la categoría por primera vez en su historia.