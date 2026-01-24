O'Higgins vivió exitosa "Noche Celeste" a costa de Magallanes
El cuadro rancagüino celebró con contundencia ante los "carabeleros".
O'Higgins cerró con una sólida victoria su jornada de presentación al derrotar por 3-1 a Deportes Magallanes en una nueva edición de la "Noche Celeste". El equipo dirigido por Lucas Bovaglio mostró un buen funcionamiento de cara a su estreno en el campeonato 2026.
La apertura de la cuenta llegó a los 22 minutos a través de Bryan Rabello. Antes de finalizar la primera etapa, Francisco González aumentó la ventaja a los 42'. Recién iniciado el complemento, el argentino Martín Sarrafiore (47') estructuró el 3-0 parcial.
El descuento para la visita fue obra de Fabián Abarca, quien batió la resistencia local a los 54 minutos para decretar el 3-1 definitivo. El encuentro sirvió para que el "Capo de Provincia" presentara a sus nuevas incorporaciones ante su público.
El debut oficial de O'Higgins en la liga de Primera División será el próximo domingo 1 de febrero. El equipo celeste deberá trasladarse para enfrentar como visita a Deportes Concepción, en un duelo programado para las 12:00 horas.