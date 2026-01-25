Enzo Roco fichará en Palestino y concretará su retorno a Chile tras 12 años en el extranjero

Enzo Roco, defensor formado en Universidad Católica y campeón de América con la selección chilena, volverá al país para convertirse en nuevo jugador de Palestino de cara a la temporada 2026. El zaguero de 33 años cerró su vínculo con Fatih Karagümrük de Turquía, poniendo fin a un periplo de casi 12 años fuera de Chile.

La trayectoria internacional del central incluyó pasos por España (Elche, Espanyol), México (Cruz Azul), Arabia Saudita (Al Ta’ee) y el fútbol turco (Besiktas).

Según adelantó el diario La Tercera, la inminente llegada de Roco buscará potenciar la última línea del equipo "árabe" en un momento crucial. El club tiene como gran objetivo inmediato la clasificación en el plano continental, donde enfrentará a Universidad de Chile el próximo 4 de marzo en el Estadio Nacional por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Con la incorporación de Enzo Roco, el técnico Cristián Muñoz sumará su cuarto refuerzo para el plantel. El defensor se unirá a las llegadas de Sebastián Gallegos, César Munder y Nelson da Silva, conformando un equipo competitivo para los desafíos de este año.