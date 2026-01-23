En Argentina aseguraron que Racing tiene acuerdo para firmar a Damián Pizarro
Medios partidarios afirmaron que el formado en Colo Colo estará cedido por todo 2026.
Racing de Avellaneda, uno de los clubes grandes del fútbol argentino, llegó a un acuerdo con Udinese para firmar al delantero chileno Damián Pizarro.
Según informaron medios partidarios en Avellaneda, el ariete de 20 años será cedido desde el club italiano, que es dueño de su pase, por toda la temporada 2026 al conjunto trasandino.
La llegada de Pizarro a Racing es una sorpresa en el mercado de pases, tras su negativa experiencia en Europa. El formado en Colo Colo llegó a Udinese a mediados de 2024, pero apenas disputó tres partidos con los italianos.
En 2025 fue cedido a Le Havre, del fútbol francés, pero nunca fue considerado, recibiendo duras críticas por su nivel.