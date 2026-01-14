Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

"¡Así se marca una chilena!": Real Madrid recordó un golazo de Iván Zamorano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro merengue recordó la anotación en la previa del duelo contra Albacete en Copa del Rey.
Real Madrid, en la antesala del duelo contra Albacete en la Copa del Rey, recordó un golazo de chilena que anotó el chileno Iván Zamorano ante ese equipo, en un duelo de la liga española en 1994.

Ese partido se disputó el 30 de abril de 1994, y Zamorano anotó dos goles en un triunfo como visita por 1-4, aunque el segundo tanto de "Bam Bam" quedó en la historia, ya que con gran habilidad controló el balón y remató de chilena.

"Cómo inventar un golazo por Iván Zamorano" y "Así se marca una chilena", publicó el club blanco con el video de la anotación.

 

El partido de este miércoles entre Real Madrid y Albacete, por los octavos de final de la Copa del Rey, está programado a las 17:00 horas (20:00 GMT).

