¿Una señal? Vinícius Jr. borró todas sus fotos y contenido en Instagram

El delantero brasileño Vinícius Jr. llamó la atención del mundo fútbol en redes sociales tras eliminar todo el contenido de su cuenta oficial en Instagram.

Vini borró todas sus publicaciones, incluyendo fotos y videos, e incluso las historias destacadas. En su perfil únicamente quedaron en sus respectivas pestañas, fuera del feed principal, los reels colaborativos, reposteros y posts en los que ha sido etiquetado.

El futbolista además reemplazó su foto de perfil por una imagen genérica, en lugar de simplemente eliminarla. Aquello se evidenció al tratarse de un diseño distinto al ícono por defecto que tiene Instagram.

Esta enigmática movida llegó en medio de diversos rumores sobre su futuro en Real Madrid, con versiones que apuntan a una complicada renovación, interés de Arsenal e incluso Liverpool, que en su web oficial compartió una nota que también incluía a Manchester City.